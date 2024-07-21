Байден объявил, что выходит из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил 21 июля, что выходит из президентской гонки. Сообщение об этом появилось в его соцсетях.

«Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — заявил 81-летний Байден в обращении к американцам.

Ранее на этой неделе несколько американских СМИ сообщили, что, по данным источников, Джо Байден может объявить о решении выйти из предвыборной гонки 20-21 июля.

Джо Байден 27 июня провалил дебаты с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, после чего представители Демократической партии, которую представляет Байден, стали призывать его выйти из предвыборной кампании.

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