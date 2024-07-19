NBC News: семья Байдена начала обсуждать, как он мог бы выйти из предвыборной гонки. Белый дом это отрицает

Члены семьи президента США Джо Байдена, баллотирующегося на новый срок, начали обсуждать его возможный выход из предвыборной кампании, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала утверждают, что семья 81-летнего Байдена обсуждала, как мог бы выглядеть его отказ от выдвижения на новый президентский срок. По словам источников, любой план должен обеспечить Демократической партии наилучшие условия для победы над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Кроме того, отметили источники, план должен быть достойным того, что Байден более 50 лет работал на выборных постах в США.

В центре обсуждения, как указывает телеканал, оказались первая леди Джилл Байден, сын президента Хантер Байден и сестра Валери Оуэнс, а также несколько ближайших помощников.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс отрицает, что члены семьи Байдена ведут такие разговоры: «Этого не происходит, и точка». По его словам, люди, которые делают такие заявления, не говорят от имени семьи Байдена или его команды.

Источник NBC News заявил, что среди высокопоставленных сотрудников Белого дома также идут разговоры о том, как разработать подходящий план для выхода Байдена из президентской гонки. Представитель Белого дома отрицает, что такие разговоры идут.

Телеканал отметил, что некоторые союзники президента США допускают, что Байден может выйти из предвыборной компании в ближайшие дни. При этом телеканал подчеркивает, что сам Байден неоднократно говорил, что намерен победить в выборах.

Президент США Джо Байден 27 июня провалил первые предвыборные дебаты против Дональда Трампа. После этого представители Демократической партии, которую представляет Байден, начали призывать его выйти из предвыборной гонки. Байден в ответ заявил, что собирается победить на выборах, намеченных на ноябрь. Несколько высокопоставленных членов Демократической партии заявили Axios, что Байден может выйти из президентской гонки в ближайшие выходные — 20-21 июля.

Белый дом сообщил 17 июля, что Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. У президента наблюдаются «легкие симптомы» ковида. Байден самоизолировался в своем доме в штате Делавэр.

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