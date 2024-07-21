Байден предложил выдвинуть Камалу Харрис на пост президента США

Джо Байден предложил выдвинуть вице-президента США Камалу Харрис на пост президента после того, как объявил, что выходит из президентской гонки.

«Моим первым решением в качестве кандидата от [Демократической] партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис как вице-президента. Это было лучшее мое решение», — заявил Байден. Он выразил Харрис полную поддержку. «Демократы, время объединиться и победить Трампа. Сделаем это», — добавил Байден.

Джо Байден снялся с выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, под давлением многих лидеров и сторонников Демократической партии. В конце июня он крайне неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты от республиканцев. 17 июля стало известно, что Байден заразился коронавирусом.

Трамп после того, как Байден объявил об отказе баллотироваться в президенты, назвал его худшим президентом в истории. Камалу Харрис, по мнению Трампа, ему будет легче победить, чем Байдена.

Главное об отказе Джо Байдена баллотироваться в президенты

Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное

Главное об отказе Джо Байдена баллотироваться в президенты

Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное