Командующий Силами беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский на презентации в Киеве. 11 июня 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

В середине июня в Украине официально представили новый род войск — Силы беспилотных систем (СБС), которые в феврале поручил создать президент Владимир Зеленский. Командующим СБС министр обороны Рустем Умеров назначил заместителя главкома ВСУ, 39-летнего полковника Вадима Сухаревского. Многие в Украине знают его как человека, совершившего первый выстрел с украинской стороны во время войны в Донбассе в 2014 году в ответ на нападение сепаратистов на группу спецназа под Славянском. «Медуза» рассказывает, что еще известно о новом командующем.

Полковник Вадим Сухаревский (позывной Барсук) начал свою военную карьеру около 20 лет назад. С февраля по октябрь 2004 года он служил в Ираке в составе . Будучи военнослужащим 6-й отдельной механизированной бригады, Сухаревский принимал участие в битве за город Эль-Кут — тогда украинским военным удалось отразить атаку шиитской группировки «Армия Махди», однако командование в итоге приняло решение оставить город.

Сам военный впоследствии рассказывал каналу «Армия TV», что участие в иракской кампании оказало на него сильное влияние. «Ирак — это та миссия, во время которой 19-летний парень увидел как раз элементы жизни, того, какой она должна быть или не должна быть. Я увидел страну в войне, я увидел другую культуру. Я увидел, скажем так, проявление людей вдали от отечества. Увидел прекрасных боевых командиров, способных принимать решения, и офицеров и командиров, не способных принимать решения», — говорил Сухаревский.

После возвращения из Ирака он поступил во Львовский институт сухопутных войск национального университета «Львовская политехника» на специальность «боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений». Получив звание старшего лейтенанта, Сухаревский в 2011 году стал командиром аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка.

В составе этого подразделения Сухаревский принял участие в самом первом боестолкновении войны в Донбассе, которое произошло под Славянском 13 апреля 2014 года, на следующий день после захвата отрядом местного отделения милиции.

Тогда группа спецназа СБУ «Альфа», которую отправили на разведку в пригород Славянска, подверглась атаке сепаратистов — и на помощь спецназу пришли десантники из 80-й аэромобильной бригады. Как пишет «РБК-Украина», у военных был приказ не открывать огонь, однако Сухаревский вступил в бой. «Я дал команду выдвинуться на БТР вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», — цитирует издание слова военного (по версии украинского Forbes, Сухаревский только отдал приказ, а непосредственную стрельбу вел не он).

В результате боя нападавшие отступили. Одного офицера СБУ убили, несколько человек получили тяжелые ранения. «Это был никакой не подвиг. Мы просто попали под обстрел бандитов, я даже не успел занять удобное место для обороны», — рассказал Forbes Андрей Дубовик из «Альфы». По его словам, избежать большего числа жертв группе удалось только благодаря вмешательству Сухаревского.

В тот же день власти Украины объявили о начале . Впоследствии подразделение Сухаревского воевало в Луганской области. В частности, оно участвовало в обороне луганского аэропорта, а также в боях за Славянск и Георгиевку, пишет «Громадське». В августе 2014 года Сухаревский был ранен в районе села Красное: три пули попали ему в бронежилет, еще одна — в ногу.

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Фотографии первых дней войны

Российское вторжение в Украину началось десять лет назад Сперва Россия аннексировала Крым, а 12 апреля 2014 года «сепаратисты ДНР» захватили Славянск. Так началась война, изменившая нашу жизнь

В 2016 году Сухаревского назначили командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты (сейчас — 503-й отдельный батальон морской пехоты). Как пишет Forbes, это подразделение считалось «проблемным», однако Сухаревскому удалось сделать его «образцовым». Он сам занимался обучением новобранцев и проводил собеседования с кандидатами на вступление в подразделение — отбор проходили только два из десяти претендентов. Со временем, как рассказал Forbes главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, приказ , который Сухаревский отдал во время боя под Славянском, стал лозунгом батальона.

«Командир и человек с большой буквы. [Ему присущи] профессионализм и незаурядная способность принимать правильные и взвешенные решения в сложных ситуациях и условиях. Воин, наставник и отец для многих поколений военных», — сказал в разговоре с «Громадське» нынешний командир 503-го батальона Богдан Пржегалинский, который служил под командованием Сухаревского.

Он также рассказал, что Сухаревский «еще до того, как это стало неотделимой частью современной войны» уделял внимание вопросу развития беспилотных систем. Сам Сухаревский в разговоре с The Economist уже после назначения командующим Силами беспилотных систем сказал, что идея использования беспилотников захватила его еще в 2014 году, а спустя два года он начал активно их применять. «Вскоре я уже не делал ни одного минометного выстрела без разведывательного беспилотника. К 2017 году мы начали использовать БПЛА для сбрасывания гранат», — заявил военный.

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Подробнее про использование БПЛА на войне

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

К началу полномасштабного вторжения российских войск в Украину Сухаревский занимал пост начальника штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты. В марте 2022 года он возглавил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая выполняла боевые задачи в Николаевской и Херсонской областях. Помимо прочего, в ноябре 2022 года подразделение участвовало в освобождении Херсона. После этого бригада оказалась на донецком направлении.

Сам Сухаревский заявлял в интервью Forbes, что его подразделению удалось наладить собственное производство и ремонт дронов. По словам военного, его подчиненные снабжали беспилотниками восемь других бригад. Кроме того, в составе бригады действовала одна из самых известных групп операторов БПЛА «Птахи Мадяра». Позднее на ее основе был создан 414-й полк ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Украины.

За годы войны Сухаревский получил множество наград, в том числе звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда», а также ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена «За мужество» II и III степеней.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство ВСУ — вместо Валерия Залужного главкомом стал Александр Сырский. Сухаревского президент назначил заместителем нового командующего по вопросам беспилотных систем и развития применения дронов. Тогда же Зеленский поручил правительству и военным проработать вопрос создания нового специализированного рода войск. В конце июня решение о создании Сил беспилотных систем было официально утверждено президентским указом, незадолго до этого Сырского назначили их командующим.

Согласно пресс-релизу СБС, род войск, специализирующийся на дронах, появился впервые в мировой истории. Силы беспилотных систем будут отвечать за применение воздушных, надводных, подводных беспилотников и роботизированных систем, в том числе «в области систематизации и масштабирования накопленного опыта». По мнению Сухаревского, на формирование новой структуры в ВСУ потребуется не меньше года. При этом полковник подчеркивает, что беспилотники не смогут изменить фундаментальные принципы ведения войны. Основная роль артиллерии или пехоты не уменьшится, однако дроны будут служить дополнением к традиционным силам, считает военный.

Символом нового рода войск стала стальная ласточка, созданная при помощи искусственного интеллекта. «Ласточка — одна из самых уважаемых в Украине птиц. Миролюбивое создание, превращающееся в хладнокровную машину мести для своих обидчиков. Быстрая и маневренная птица-строитель, появление которой является символом известия. Появление нашей технологической птицы — известие о том, что Украину ждет победа в этой неравной войне», — объяснили выбор этой птицы в качестве символа в пресс-службе СБС.