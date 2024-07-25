Депутат Хинштейн: на следующей неделе скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 70%

Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться «до 40%» до конца текущей недели, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, к концу следующей недели скорость загрузки YouTube снизится «до 70%». Из сообщения Хинштейна неясно, как именно изменится скорость загрузки хостинга. Вероятно, речь идет о том, что на этой неделе власти РФ собираются замедлить ютьюб на 40% от нормальной скорости хостинга, а на следующей — еще на 30%.

При этом мера по замедлению видеохостинга, утверждает депутат, затронет только «десктопные версии» ютьюба, а на мобильную связь ее распространять пока не будут.

Откуда у Хинштейна такая информация, он не уточнил. В своем сообщении депутат назвал «деградацию» ютьюба «следствием антироссийской политики хостинга» и «вынужденным шагом» против администрации ресурса, которая «по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Не случайно для «приведения в чувство» YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам .

«Ростелеком» уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Это связано, впрочем, не только с действиями властей, но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает. <…>

Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно.

Крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» еще 12 июля преупредила о возможных проблемах в работе YouTube «из-за технических проблем в работе оборудования Google». В свою очередь источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли говорил, что Роскомнадзор начал замедлять работу платформы.

Официально о замедлении YouTube не сообщалось. 24 июля «Ростелеком» зафиксировал ухудшение качества загрузки видео на хостинге. В Кремле говорили, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к сервису. При этом по данным «Газеты.ру», YouTube в России «планируют окончательно заблокировать» в сентябре.

Возможная блокировка YouTube в России активно обсуждалась с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Власти РФ обвиняют сервис в том, что тот не исполняет законы страны и удаляет контент российских государственных СМИ, пропагандистов и сторонников войны.