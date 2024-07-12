В России, как заявил источник «Медузы», начали замедлять YouTube. «Ростелеком» утверждает, что возникли проблемы в работе оборудования Google

Провайдер «Ростелеком» объявил, что в работе YouTube в России возможны сбои «из-за технических проблем в работе оборудования Google». В сообщении, опубликованном на сайте оператора утром 12 июля, говорится, что технические проблемы возникли в работе CDN (сеть доставки контента) Google Global Cache. Этот сервис помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей.

Оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache). Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Источник в телекоммуникационной отрасли сообщил «Медузе», что Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube. По его словам, замедление начали тестировать на сетях «Ростелекома» и Tele2. Собеседник «Медузы» отметил, что у Роскомнадзора достаточно инструментов, чтобы замедлять работу сервисов, как это было, например, продемонстрировано на твиттере (сейчас соцсеть X), замедление которого началось в марте 2021 года. Версию «Ростелекома» о проблемах с оборудованием Google источник счел несостоятельной.

Согласно результатам опроса, проведенного в телеграм-канале «Медуза — LIVE» утром 12 июля, проблемы с воспроизведением видео в YouTube заметили 9% опрошенных. Еще 1% респондентов сказал, что не может посмотреть видео. При этом 57% сообщили, что все работает нормально.

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Телеграм-канал Mash, близкий к российским властям, сообщил, что скорость загрузки и качество видео в YouTube ухудшится у всех операторов в России с 12 июля. Телеграм-канал выпустил сообщение об этом незадолго до заявления «Ростелекома». «По нашей информации, официальная причина: некие технические проблемы на оборудовании компании Google в России», — написал Mash, отметив, что оборудование не обновлялось последние два с половиной года.

Источники «Газеты.ру» утверждают, что YouTube в России «планируют окончательно заблокировать» в сентябре. Об этом изданию рассказали источник, близкий к администрации президента РФ, и источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур. «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — заявил источник, близкий к АП.

В Кремле заявили, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, планов таких не было. Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сказал Песков на брифинге для журналистов (цитата по «Интерфаксу»).

Роскомнадзор о замедлении YouTube в России не объявлял. Последний комментарий о видеохостинге регулятор выпустил 10 июля. По данным ведомства, с начала 2024 года YouTube заблокировал более 80 российских каналов. Тогда регулятор пригрозил компании Google штрафами.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил 28 июня, что вместе с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий обсудил «судьбу ютьюба» в России. В частности, он отметил, что Роскомнадзор, скорее всего, «сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру — замедление скорости доступа».

Российские пользователи заметили проблемы с доступом к YouTube 9 июля, сообщил директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в своем телеграм-канале «ЗаТелеком». При этом тогда эксперт связал возникшие проблемы с аварией у «Билайна». После заявления «Ростелекома» 12 июля Климарев сообщил, что инфраструктура Google начала «сыпаться» из-за проблем в работе Google Global Cache. По его словам, «это не замедление» YouTube. В то же время собеседник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли считает, что, «даже если бы у Google не было оборудования в России», без влияния Роскомнадзора не возникли бы такие проблемы с загрузкой видео в YouTube.

Российские провайдеры в конце 2023 года предполагали, что скорость доступа к YouTube замедлится из-за износа оборудования Google Global Cache. Руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») Константин Колесов допускал, что «рано или поздно серверы Google Global Cache закончат существование — либо в силу естественного износа, либо их мощностей не хватит, чтобы обеспечить нужный объем». Колесов предполагал, что в первую очередь это затронет короткие видео Shorts. Гендиректор ООО «СДН-Видео» (подконтрольный «Вымпелкому» провайдер CDN в России и СНГ) Ярослав Городецкий говорил, что «в ближайшее время скорость доступа к видеоконтенту Google, очевидно, ухудшится, если не предпринять какие-то действия». «Как следствие — пользователи будут смотреть ролики YouTube в низком качестве или доступ к ним будет прерываться», — отмечал Городецкий.

ComNews Research писал, что из 700 кеширующих серверов Google Global Cache, работавших в России в начале 2022 года, к концу 2023 года осталось около 450.

«Ростелеком» в августе 2023 года начал тестировать сайт, предположительно созданный для фильтрации контента на YouTube. Как сообщал телеграм-канал «Можем объяснить», «Ростелеком» направил сотрудникам письмо с предложением протестировать «внутренний сервис доступа к YouTube», расположенный по адресу ytonline.ru. Вскоре доступ к ytonline.ru закрыли, но, судя по веб-архиву, на сайте стоял логотип YouTube, а внешне страница напоминала страницу видеохостинга. Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев допускал, что «Ростелеком» тестировал фильтр для цензуры YouTube.

Возможная блокировка YouTube в России активно обсуждалась с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Дискуссия об этом началась после запрета Facebook и Instagram. Хотя видеохостинг блокировал каналы многих российских государственных органов и СМИ, он остался доступен в России. На фоне разговоров о возможной блокировке YouTube популярные русскоязычные блогеры перешли во «ВКонтакте», телеканалам «Газпром-медиа» запретили публиковаться в YouTube, а холдинг VK расширил сеть серверов, чтобы быстрее загружать видео на своих сайтах.

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