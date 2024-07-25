Бывшая сотрудница Минюста и ее муж уехали из России и стали отправлять антивоенные письма в госучреждения. За это они заочно получили 14 и 16 лет колонии Суды сочли рассылку «содействием терроризму»

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Российские суды весной и летом 2024 года заочно приговорили бывшую сотрудницу Минюста Марию Мамедову и ее супруга Дениса к восьми и восьми с половиной годам колонии за распространение «фейков» об армии, а также к 14 и 16 годам — за «содействие террористической деятельности». Поводом для этого послужило антивоенное письмо, которое Мамедовы, уехав из страны, рассылали по государственным учреждениям осенью 2022 года. Их историю рассказывает «Русская служба Би-би-си».

Мамедова называет свою семью «совершенно обычной». Она родилась и выросла в Ставрополе, окончила колледж и университет. Там же она познакомилась с будущим мужем — сварщиком Денисом Мамедовым. Вместе они прожили десять лет, у них есть двое детей. До начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Мамедова работала бухгалтером, а затем кадровиком, в том числе в «Ростелекоме» и «Почте России». По словам супругов, они интересовались политикой и, в частности, ходили на митинги в поддержку Алексея Навального.

Вскоре после начала войны — в марте 2022 года — Мамедова вышла на работу в отдел кадров Северо-Кавказского центра судебной экспертизы Минюста. Противоречия между своими оппозиционными взглядами и работой в подразделении ведомства, которое с политическими преследованиями, она, по ее словам, не видела.

Как рассказала Мамедова «Русской службе Би-би-си», она не скрывала своих взглядов относительно вторжения и часто спорила с коллегами, которые говорили ей, что «тоже против войны, но так надо». По ее словам, близко к сердцу происходящее коллеги восприняли лишь однажды, когда началась мобилизация, — так как боялись, что это коснется их самих.

В сентябре 2022 года начальство поручило Мамедовой организовать среди коллег сбор денег для военных. Когда она отказалась, ей пригрозили «последствиями» — после чего Мамедова вместе с супругом решила, что она уволится, а семья уедет из страны. Вскоре Мамедовы вылетели в Турцию, а уже через несколько дней женщине позвонил свекор и сказал, что ее приходили искать полицейские. Тогда семья решила отправиться в США через Мексику и просить там политическое убежище.

В начале ноября 2022 года Мария и Денис Мамедовы написали антивоенное письмо — и стали массово рассылать его в лаборатории и центры судебных экспертиз по всей России. По словам Мамедовой, тогда им хотелось показать, что не все россияне поддерживают войну. «Для меня смысл этого письма — показать, что в Минюсте работают не только люди, которые всех „иноагентами“ называют и пытаются всем жизнь испортить. Там, на мой взгляд, работают и адекватные люди, которые просто боятся сломать свою жизнь, как нам ее сломали», — пояснила Мария свою мотивацию.

Как обратила внимание «Медиазона», практически полная версия письма была процитирована в приговорах Басманного суда. Мамедовы назвали «жестокую оккупационную войну» России с Украиной «катастрофической ошибкой» и «чудовищным преступлением», а авиаудары по гражданской инфраструктуре — преступлением против человечности. В письме также осуждался Владимир Путин, который «22 года терроризировал Россию», запугивая ее граждан. «Все это время он работал против России, против российских граждан, против успеха страны и благополучия российского народа. Интересы развития и процветания России не представляют для него никакого интереса», — писали Мамедовы. Также они обвинили Путина в устранении «политически неугодных людей и конкурентов». В своем письме они перечислили имена этих людей, однако суд решил их не раскрывать. Помимо этого, Мамедовы напомнили о военных преступлениях российских солдат, а также предупредили о тяжелых последствиях этой войны для России. В заключение они призывали адресатов оказывать активное противодействие власти и показывать протест против войны: «Молчание — это знак согласия. В данном случае — согласие с правом Путина на глобальные преступления». Письмо заканчивается словами: «Сегодня президент России — угроза мирового масштаба, которая должна быть уничтожена. Свободу России!»

На то, чтобы в итоге добраться до США, семье в общей сложности понадобилось два месяца, американскую границу им удалось перейти лишь с четвертой попытки. Уже в Соединенных Штатах Мамедовы продолжили свою деятельность — они писали жалобы в Генпрокуратуру РФ и другие органы власти с требованием остановить войну в Украине и привлечь президента Владимира Путина к ответственности. По словам Мамедовой, в первую очередь они надеялись, что письма могут повлиять на позицию рядовых служащих, которые будут их читать.

В ответ супруги получали отписки, что Вооруженные силы РФ «действуют в соответствии законом». На свою антивоенную рассылку Мамедовы получили всего один ответ — из лаборатории, которая была непосредственно в подчинении у ставропольского Минюста. «Мария, приняли. Не поняли», — говорилось в письме.

В октябре 2023 года — спустя примерно год после отъезда — Мамедовых объявили в розыск и заочно арестовали в рамках заведенного против них дела о «фейках» про армию. Через полгода стало известно еще об одном деле — «о содействии терроризму», по которому супруги были повторно арестованы.

В апреле Дениса Мамедова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима за «фейки». В конце июня Марии назначили 14 лет лишения свободы за «содействие терроризму». В начале июля по аналогичному обвинению Денису дали 16 лет колонии строгого режима. Тогда же Марии назначили восемь лет за «фейки».

Согласно приговорам суда и пресс-релизам московской прокуратуры, поводом для всех дел послужила именно антивоенная рассылка.

По словам Мамедовой, она была морально готова к тому, что из-за писем могут вменить статью о «фейках», однако осуждение за «содействие террористической деятельности» стало для семьи потрясением. «Чувствую злость и обиду. Очень большую обиду. У меня отобрали всю мою жизнь, меня вытеснили из страны и пытаются сейчас уничтожить [обвинением по террористической статье] меня и мою семью», — сказала она.

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