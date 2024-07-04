2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ Дениса Мамедова к 16 годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК), пишет «Медиазона» со ссылкой на защитника.

Суд постановил, что первые три года Мамедов должен провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Что стало причиной возбуждения дела и в чем обвиняют Мамедова, неизвестно.

Для уехавшего в США бывшего сотрудника Минюста это уже второй заочный срок: в апреле Басманный районный суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию — за то, что они с женой разослали антивоенные письма по рабочим электронным адресам российских лабораторий и центров судебной экспертизы.

Жена Дениса Мамедова Мария работала в Северо-Кавказском региональном центре судебной экспертизы Минюста специалистом по кадрам. Она рассказывала «Медиазоне», что вместе с мужем приняла решение уехать из России после того, как на работе ее попросили организовать сбор средств для нужд военных. Сейчас они находятся в процессе получения гражданства США.

В конце июня 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Марию Мамедову к 14 годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности. В чем заключалась суть обвинений в отношении Мамедовой, также неизвестно.

хроника 862-го дня войны

Война Восемьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

хроника 862-го дня войны

Война Восемьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»