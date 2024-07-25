ФСБ обвинила жителя Хабаровска в попытках завербовать военных в легион «Свобода России»

Управление ФСБ по Восточному военному округу обвинило 39-летнего жителя Хабаровска в государственной измене и сборе данных о военнослужащих «в интересах украинской разведки». Об этом 25 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российской спецслужбы.

В ФСБ утверждают, что мужчина «негативно» относился к российскому политическому строю и был противником вторжения армии РФ в Украину. Он, как утверждает следствие, начал переписываться с агентом украинских спецслужб, который затем связал его с кадровым сотрудником главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В сообщении ФСБ говорится, что житель Хабаровска, «действуя в интересах и под контролем» сотрудника украинской разведки, выполнял «разведывательные задания» по сбору информации о военных Восточного военного округа и сотрудниках ФСБ Дальневосточного федерального округа. Особый интерес, утверждает спецслужба, для него представляли военные из числа командного состава воинских частей и те, кто награжден званием Героя России.

ФСБ утверждает, что обвиняемый «склонял» группу военных Хабаровского гарнизона к выезду в Украину, чтобы участвовать в войне в составе легиона на стороне ВСУ.

В отношении жителя Хабаровска возбудили уголовное дело по статьям о госизмене (статья 275 УК) и содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК).

Имя обвиняемого ФСБ не приводит. Когда он был задержан, не уточняется.