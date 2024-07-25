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Financial Times рассказала, как в Украине из-за отключений света собирают системы электроснабжения из аккумуляторов от старых Tesla

Источник: The Financial Times

Британская газета Financial Times опубликовала статью о том, как жители Украины адаптируются к регулярным отключениям света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Среди прочего издание рассказало историю 30-летнего предпринимателя Александра Бенцы из Киева, который на фоне энергетического кризиса переориентировал свой бизнес. Бенца несколько лет скупал разбитые электрокары Tesla на страховых аукционах в США и привозил их в Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили.

С весны 2024 года, когда в Украине регулярно и на несколько часов стали отключать свет, сотрудники Бенцы изготавливают из аккумуляторов Tesla перезаряжаемые системы энергоснабжения. «Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в 10 тысяч долларов. И вы можете превратить ее в 12 аккумуляторных батарей, а также продать запчасти», — заявил Financial Times бизнесмен, назвавший свой бренд системы энергоснабжения «Украинские автономные системы».

По его словам, каждая такая система мощностью пять киловатт-час может поддерживать работу освещения и электроприборов в «обычной киевской квартире» до 10 часов. Однако, как отмечается в статье The Financial Times, мощности системы не хватит для энергоемкого электрического отопления.

Часть таких систем Бенца продает без наценки ВСУ, но большинство его клиентов — мирные жители. За последние месяцы, утверждает газета, спрос на системы энергоснабжения бизнесмена вырос «с почти нулевого до заоблачного», и предприниматель ожидает, что с приближением зимы он будет только расти. «То, что мы наблюдаем сейчас, — это лишь маленькая, маленькая, маленькая часть [проблемы]. То, что мы увидим зимой, будет очень большой проблемой», — считает Бенца.

Аналитики, на которых в своей статье ссылается Financial Times, считают, что украинцы будут сталкиваться с отключениями электроэнергии до завершения войны из-за продолжающихся российских обстрелов.

Глава Киевской школы экономики Наталия Шаповал отмечает, что продолжающиеся обстрелы также могут угрожать макроэкономике Украины, поскольку энергии вскоре может не хватить и для крупных предприятий. Это, по ее словам, приведет к снижению налоговых поступлений. Financial Times, в свою очередь, пишет, что энергетический кризис уже привел к росту расходов для предприятий по всей Украине.

Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре. Весной 2024 года интенсивность этих атак усилилась. В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко оценивал ущерб, который к тому моменту был нанесен энергосистеме страны, более чем в миллиард долларов. 

По оценкам властей и руководства энергетических компаний Украины на конец июня, в ходе обстрелов энергетическая система Украины потеряла девять гигаватт мощностей генерации. По словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, этого объема электрогенерации хватило бы для обеспечения потребностей Нидерландов на три месяца. 

Последствия российских ударов по энергетике Украины