Financial Times рассказала, как в Украине из-за отключений света собирают системы электроснабжения из аккумуляторов от старых Tesla

Британская газета Financial Times опубликовала статью о том, как жители Украины адаптируются к регулярным отключениям света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Среди прочего издание рассказало историю 30-летнего предпринимателя Александра Бенцы из Киева, который на фоне энергетического кризиса переориентировал свой бизнес. Бенца несколько лет скупал разбитые электрокары Tesla на страховых аукционах в США и привозил их в Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили.

С весны 2024 года, когда в Украине регулярно и на несколько часов стали отключать свет, сотрудники Бенцы изготавливают из аккумуляторов Tesla перезаряжаемые системы энергоснабжения. «Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в 10 тысяч долларов. И вы можете превратить ее в 12 аккумуляторных батарей, а также продать запчасти», — заявил Financial Times бизнесмен, назвавший свой бренд системы энергоснабжения «Украинские автономные системы».

По его словам, каждая такая система мощностью пять киловатт-час может поддерживать работу освещения и электроприборов в «обычной киевской квартире» до 10 часов. Однако, как отмечается в статье The Financial Times, мощности системы не хватит для энергоемкого электрического отопления.

Часть таких систем Бенца продает без наценки ВСУ, но большинство его клиентов — мирные жители. За последние месяцы, утверждает газета, спрос на системы энергоснабжения бизнесмена вырос «с почти нулевого до заоблачного», и предприниматель ожидает, что с приближением зимы он будет только расти. «То, что мы наблюдаем сейчас, — это лишь маленькая, маленькая, маленькая часть [проблемы]. То, что мы увидим зимой, будет очень большой проблемой», — считает Бенца.

Аналитики, на которых в своей статье ссылается Financial Times, считают, что украинцы будут сталкиваться с отключениями электроэнергии до завершения войны из-за продолжающихся российских обстрелов.

Глава Киевской школы экономики Наталия Шаповал отмечает, что продолжающиеся обстрелы также могут угрожать макроэкономике Украины, поскольку энергии вскоре может не хватить и для крупных предприятий. Это, по ее словам, приведет к снижению налоговых поступлений. Financial Times, в свою очередь, пишет, что энергетический кризис уже привел к росту расходов для предприятий по всей Украине.

Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре. Весной 2024 года интенсивность этих атак усилилась. В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко оценивал ущерб, который к тому моменту был нанесен энергосистеме страны, более чем в миллиард долларов.

По оценкам властей и руководства энергетических компаний Украины на конец июня, в ходе обстрелов энергетическая система Украины потеряла девять гигаватт мощностей генерации. По словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, этого объема электрогенерации хватило бы для обеспечения потребностей Нидерландов на три месяца.