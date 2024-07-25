Российская армия продолжает наступление на авдеевском направлении, начатое осенью прошлого года. Фотографии

На авдеевском направлении фронта в Донецкой области российские военные из подразделения группировки войск «Центр», как утверждает Минобороны России в своих сводках, регулярно «улучшают тактическое положение» и отражают атаки ВСУ. Российская армия начала наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские силы вышли из города. Спустя несколько дней они также отошли из небольших сел Северное и Степное. 24 июля провоенные Z-каналы начали сообщать, что армия РФ заняла западную окраину Новоселовки Первой на авдеевском направлении и установила там российский флаг. Минобороны России официально о захвате Новоселовки Первой не сообщало.

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

фотохроника войны

Раненых украинских военнослужащих эвакуируют с фронта. У некоторых ампутированы конечности Фотографии

фотохроника войны

Раненых украинских военнослужащих эвакуируют с фронта. У некоторых ампутированы конечности Фотографии