Арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков Это снова дело о коррупции. В пайках военных «мясо говядины заменялось свининой и курятиной»

Кирилл Зыков / агентство «Москва»

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, занимавший эту должность с 2008 по 2022 год и отвечавший за материально-техническое обеспечение армии, арестован по уголовному делу «коррупционной направленности», сообщили в Следственном комитете. О задержании и аресте генерала по делу о коррупции также отчиталась ФСБ.

Подробностей дела ни СК, ни ФСБ не привели. Булгакова отправили в СИЗО-2 «Бутырка». ТАСС утверждает, генерала подозревают в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по версии следствия, Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости. «Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — заявил собеседник агентства.

Источник утверждает, что Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами, за что «получал откаты». Среди этих компаний — Грязинский пищевой комбинат в Липецкой области. Против руководства комбината возбудили уголовное дело по статье «присвоение чужого имущества в особо крупном размере». По информации РИА Новости, которое ссылается на материалы дела, троих фигурантов дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам арестовали еще в апреле. Один из фигурантов — гендиректор комбината Валерий Ковалевич, двое других — Александр Михаленко и Эльвира Смирнова. Об аресте троих фигурантов дела сообщала в апреле пресс-служба московских судов.

По информации ТАСС, по месту проживания Булгакова прошли обыски, после этого он был доставлен на допрос в СК и задержан. Когда именно это произошло, не уточняется.

Дмитрий Булгаков занимал пост заместителя министра обороны с 2008 по 2022 год. Как отмечает РБК, с 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением и военной техникой, а также отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны. «Коммерсант» напоминает, что с 2015 по 2017 год генерал курировал вопросы, связанные со строительством железной дороги в обход Украины, он также отвечал за снабжение российских войск в Сирии.

В 2016 году Булгакову присвоили звание Героя России. По данным РИА Новости, он получил эту награду за логистическую операцию . Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденами Александра Невского, «За военные заслуги», Почета и другими.

Президент России Владимир Путин отправил генерала в отставку в сентябре 2022 года — вскоре после объявления мобилизации. В Минобороны сообщали, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточняли, на какую именно. Булгаков находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других стран Запада из-за поддержки вторжения войск РФ в Украину.

В октябре 2022 года издание «Метла» писало, что дочь Булгакова Марина Мешкова в 2009 году стала соучредителем компании «Содружество ветеранов». В 2018 году компания ликвидировалось, но до этого, как утверждалось в расследовании, успела заработать на госзакупках 20 миллионов рублей, в том числе на поставках Минобороны соков, макарон, чая, печенья и сушеных фруктов. На контрактах с армией также зарабатывали компании бизнес-партнеров Мешковой. В частности, компания «Агрокооппродукт» получила от Минобороны контракты на поставки кофе и муки, а «ГТП Возрождение» поставляет армии компоты, огурцы и шоколад.

С апреля 2024 года правоохранительные органы задержали по меньшей мере четырех российских генералов: это бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвинили в получении взяток, Попова — в мошенничестве.

12 мая Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. Шойгу возглавлял Минобороны 12 лет.

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