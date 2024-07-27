«Никто не отменял субботники». Мэр Курска предложил жителям самостоятельно привести в порядок места, где можно прятаться при обстрелах

Мэр Курска Игорь Куцак предложил жителям города самостоятельно привести в порядок места, где можно укрываться при обстрелах. Как пишет «7×7», это произошло 25 июля, когда чиновник отвечал в прямом эфире на вопросы горожан.

Одна из жительниц рассказала мэру о том, что подвалы в домах в плохом состоянии, а управляющие компании не реагируют — она пожаловалась, что во время объявления режима опасности в ее районе некуда спрятаться.

Куцак заявил, что в городе есть более двух с половиной тысяч заглублений и что если управляющие компании за их состоянием не следят, их можно поменять — или заняться подвалами самостоятельно.

«Уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется», — сказал мэр.

Курск находится примерно в ста километрах от границы с Украиной. В отличие от Белгорода, Курск ни разу не попадал под прямой обстрел ВСУ, однако до него регулярно долетают беспилотники. В городе периодически объявляется сигнал ракетной опасности, в последний раз это происходило в начале июня.

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