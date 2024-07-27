Минобороны отчиталось о 42 сбитых над Россией украинских беспилотниках

Минобороны России заявило, что в период с позднего вечера 26 июля до утра 27 июля над территорией РФ были сбиты 42 украинских беспилотника.

Больше всего дронов, утверждает ведомство, сбили над Брянской областью — 22 штуки. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в регионе нет.

Над Рязанской и Курской областями, по данным Минобороны, сбили по семь беспилотников, над Белгородской — три, над Ростовской — два, над Липецкой — один.

В Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, в результате атаки двух отдельных дронов три человека получили ранения и были госпитализированы.

Власти других регионов о пострадавших и разрушениях не сообщали. В Рязанской области жители Рязани сообщали, что в течение ночи слышали взрывы и что беспилотники сбивали на подлете к НПЗ и военному аэродрому Дягилево, официально эта информация не подтверждалась.

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Что происходит на фронте

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