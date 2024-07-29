В Белгородской области с полигона сбежали девять заключенных, завербованных на войну

Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину, сбежали с военного полигона в Корочанском районе Белгородской области. Соответствующую ориентировку, поступившую в местные отделения полиции, опубликовало издание «Пепел».

Согласно ориентировке, сбежавших зовут Денис Мустяков, Алексей Грязютин (отбывали заключение за убийство, статья 105 УК), Роман Сер, Александр Иванов, Александр Касаткин (нанесение тяжких телесных повреждений, статья 111 УК), Николай Багров (незаконное лишение свободы, статья 127 УК), Эдуард Арутюнян (кража, статья 158 УК), Игорь Болонин (мошенничество, статья 159 УК), Павел Мигунов (приобретение и хранение наркотиков, статья 228 УК).

Как отмечается, заключенные сбежали из воинской части 26 и 27 июля — после того, как не прошли испытательный срок. Предположительно, сейчас они могут скрываться на территории Белгорода или Шебекино. За информацию о сбежавших обещана награда в размере 100 тысяч рублей. Имеется ли у беглецов при себе оружие, в ориентировке не уточняется.

Обновлено. Военный Станислав Никитенко, чей номер указан в ориентировке, заявил «Медиазоне», что трое беглецов «уже вернулись сами». «Остальные — ждем, пока деньги закончатся, когда водки напьются», — добавил он.

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