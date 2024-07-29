В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для граждан с приобретенным гражданством до двух лет

Государственная дума РФ планирует до конца весенней сессии, которая завершается 4 августа, принять поправки, которые увеличат срок службы в армии граждан с приобретенным гражданством РФ до двух лет, а также повысят их призывной возраст. Об этом 29 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Думы.

В парламенте рассказали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин также предложил подготовить законодательную инициативу, касающуюся постановки мигрантов на воинский учет. Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

В пресс-службе Госдумы не уточнили, насколько предлагается повысить призывной возраст гражданам с приобретенным гражданством. Ранее группа депутатов из ЛДПР и «Единой России» предлагала, чтобы призывной возраст для людей с приобретенным гражданством повысили до 50 лет, но после критики Володина законопроект отозвали из парламента.

Срок срочной службы в армии для граждан РФ с 2008 года составляет 12 месяцев. Призыву на военную службу, начиная с 2024 года, подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти России стали активнее предлагать мигрантам в ускоренном порядке получить гражданство в обмен на подписание контракта с Минобороны РФ. В то же время полицейские часто задерживают мигрантов, получивших гражданство РФ, и отвозят их в военкоматы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в июне, что в России выявили более 30 тысяч человек, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет, из них 10 тысяч, по словам главы СК, отправили «рыть окопы».

Статья 6 Конституции РФ гласит, что российское гражданство «является единым и равным независимо от оснований приобретения». «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией», — говорится во второй части статьи.

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