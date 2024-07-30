Над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ, заявили местные власти

Российские силы ПВО в ночь на 30 июля уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. Около четырех утра по области объявляли сигнал ракетной опасности.

Ракеты были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами, уточнил Смирнов.

В местных пабликах публиковали видео с наружных камер наблюдения, на которых слышны звуки взрывов над Курском. На парковках у некоторых жилых домов от взрывов срабатывала сигнализация автомобилей.

Сообщалось о падении осколков сбитых ракет во дворах города. О повреждениях или пострадавших информации не поступало.

Глава региона призвал жителей при обнаружении осколков не трогать их и обращаться в экстренные службы.

Минобороны РФ пока официально не комментировало сообщения о сбитых ракетах в Курской области. Накануне ведомство сообщало, что в ночь на 29 июля в регионе были сбиты 19 украинских беспилотников. В Генштабе ВСУ утверждали, что за последние дни поразили четыре тяговые электроподстанции в Курской области. Украинские военные называют своей законной целью российскую промышленность, работающую на войну. По данным ВСУ, пораженные объекты в Курской области обеспечивают функционирование российской железной дороги, которая перевозит вооружения и технику для поддержки армии РФ в Украине.

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