Объявлена программа 81-го Венецианского кинофестиваля. На нем покажут картину «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и документальный фильм «Русские на войне»

Венецианский кинофестиваль объявил программу предстоящего 81-го смотра. Список участников, обнародованный 23 июля, приводит Variety.

В основном конкурсе представлен 21 фильм, среди них — «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса, «Квир» Луки Гуаданьино, «Комната по-соседству» Педро Альмодовара, «Малышка» Халины Рейн.

В секции «Горизонты» будет представлен фильм «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным в главных ролях. Фильм повествует о семейной паре из России, которая вместе с двумя дочерьми переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.

Вне конкурса будет представлен документальный фильм «Русские на войне» российско-канадской документалистки Анастасии Трофимовой. В этой картине режиссер в течение года наблюдает за одним российским батальоном, воюющем на востоке Украины.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.