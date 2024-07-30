Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Беларуси к смертной казни

Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском, сообщает телеграм-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой Лукашенко.

О приговоре гражданину Германии Рико Кригеру стало известно 19 июня. Суд в Минске назначил ему высшую меру наказания — расстрел — по обвинению в ряде преступлений. Кригеру вменили шесть статей: о наемничестве, агентурной деятельности, акте терроризма, создании «экстремистского формирования», незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения.

Через несколько дней белорусское государственное телевидение выпустило сюжет о Кригере, в котором он, сидя за решеткой, рассказывал, что год назад решил поехать в Украину, чтобы устроиться санитаром в иностранный легион наемников.

30 июля телеграм-канал «Пул первого» сообщил, что Кригер обратился к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. В связи с этим Лукашенко, как писало агентство БелТА, «пригласил на разговор людей, погруженных в процесс» по делу Кригера.

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