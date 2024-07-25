На белорусском ТВ показали сюжет о немце Рико Кригере, приговоренном к смертной казни. На кадрах он плачет и просит помилования у Лукашенко

Белорусский государственный канал «Беларусь 1» опубликовал 17-минутный сюжет под названием «Исповедь немецкого террориста». В репортаже показан гражданин Германии Рико Кригер, которого месяц назад белорусский суд приговорил к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском.

Авторы сюжета утверждают, что вокруг истории Кригера, которая активно обсуждается в зарубежных СМИ, «возникло много недостоверной информации, домыслов, манипуляций и попыток представить этого человека жертвой», поэтому «всю правду он расскажет сам» в репортаже.

На кадрах Кригер сидит за решеткой, он говорит по-немецки, а закадровый голос переводит его речь на русский язык. По его словам, год назад он решил поехать в Украину, чтобы устроиться санитаром в иностранный легион наемников. Кригер отправил заявки в несколько формирований, воюющих на стороне ВСУ, после чего с ними связались кураторы из Службы безопасности Украины и предложили отправиться в Минск. «Сейчас я думаю, СБУ использовало меня для выполнения нужных им заданий в Минске, — цитирует „Беларусь 1“ Кригера. — Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя».

Сначала, рассказывает Кригер, кураторы просили его фотографировать военные объекты, а затем дали задание выехать по координатам, найти рюкзак и доставить его на железнодорожную станцию Озерище. «Я оставил рюкзак у станции где-то около девяти вечера. А позже, как я узнал, в том самом месте произошел взрыв, — сказал немец. — Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв». На следующий день после взрыва ему задержали в аэропорту Минска.

Кригер утверждает, что правительство Германии никак ему не помогало и ничего не сделало для его защиты в суде. В конце репортажа он плачет и просит прощения и помилования у Александра Лукашенко.

Теперь я чувствую себя как какой-то жираф, которого вот-вот расстреляют… Каждый день я ощущаю тотальную брошенность. И то, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня. Но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьются, — это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хоть какие-то шаги.

Германия не хочет идти ни на какой контакт с Беларусью. Хотя шансы для меня есть. Но Германия ничего не делает. Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение. Я очень сильно сожалею о том, что сделал. Каждую минуту и каждую секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв. Очень надеюсь, что президент Александр Лукашенко меня простит и помилует.

Что известно о деле Кригера

Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси за взрыв на железнодорожной станции. Ущерб — 516 долларов Возможно, его планируют обменять на Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в немецкой тюрьме

Что известно о деле Кригера

Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси за взрыв на железнодорожной станции. Ущерб — 516 долларов Возможно, его планируют обменять на Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в немецкой тюрьме