Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

Власти Венгрии «без лишнего шума» упростили условия въезда на территорию страны для россиян и белорусов, пишет Deutsche Welle.

Теперь граждане России и Беларуси включены в программу так называемой «национальной карты» (один из типов вида на жительство в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.

Решение было принято правительством Венгрии еще в начале июля. Ранее действие программы распространялось только на граждан Сербии и Украины. С 9 июля «национальной картой» могут пользоваться граждане России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Черногории.

«Национальная карта» выдается на два года и может продлеваться неограниченное число раз. Через три года проживания обладатель карты может запросить постоянный вид на жительство в Венгрии. Кроме того, соискатели карты не сдают тест на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.

Как отмечает издание RND, это вызывает обеспокоенность у соседей Венгрии, что таким образом в Евросоюз могут проникнуть шпионы или террористы. Депутат Европарламента Сергей Лагодинский в беседе с RND заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля». При этом он отметил, что считает неправильным «клеймить всех российских граждан».

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину ряд стран Евросоюза (например, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Чехия, Финляндия) закрыли въезд и перестали выдавать гражданам РФ даже краткосрочные туристические визы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается одним из последних союзников Владимира Путина в Европе. Он неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал выделение военной помощи Украине. В июле 2024 года Орбан отправился с «миротворческой миссией» в Киев, Москву и Пекин. После этого его «якобы мирные усилия» раскритиковали в Европарламенте.