Власти Великобритании изъяли у Петра Авена почти миллион долларов по делу об уклонении от санкций

Управляющий активами российского миллиардера Петра Авена согласился передать властям Великобритании 750 тысяч фунтов стерлингов (963 тысячи долларов) для завершения расследования об уклонении от санкций. Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, пишет Bloomberg 29 июля.

Деньги, хранившиеся в британских банках, конфисковали после того, как жена Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства могли предназначаться «для использования в противоправных целях». NCA подозревало бизнесмена в использовании этих денег для личных целей.

Расследование уголовного дела об уклонении от санкций касалось вывода около 3,7 миллиона ​​фунтов стерлингов (4,8 миллиона долларов) из траста в Австрии в Великобританию за несколько часов до введения европейских санкций против Авена. Ранее NCA требовало от бизнесмена заплатить штраф 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,54 миллиона долларов).

Петр Авен — сооснователь российской финансовой компании «Альфа-групп», он давно живет на Западе. После начала полномасштбного вторжения войск РФ в Украину Авен, как и его бизнес-партнеры, попал под санкции Евросоюза, Великобритании и США.

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«Почему ввели санкции — это понятно. Но это нечестно» Петр Авен (вслед за Михаилом Фридманом) рассказал, как ему (плохо) живется в Великобритании под санкциями