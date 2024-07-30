Андрей Данилко (Верка Сердючка): «Когда мне говорят „Ти розмовляєш на мове агресора“, я отвечаю: „Это агрессор разговаривает на русском“»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в интервью латвийскому телевидению ответил на вопрос, почему говорит по-русски.

«Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой [Вайкуле]? Она не знает украинского, а я не знаю латышский. Она бы сказала , ну, к примеру, а я: И на этом все дело закончилось», — сказал Данилко в интервью службе новостей LTV (LTV Ziņu dienests).

У меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят « на мове агресора», (понимаете о чем я говорю?), я говорю: «А может быть агрессор разговаривает на русском языке?» Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации.

Отвечая на уточняющий вопрос, о том, нет ли у певца когнитивного диссонанса из-за того, что он исполняет песни на русском языке, Данилко отметил, что большинство песен написаны им самим. Артист пояснил, что он родом из Полтавы, где используется смесь украинского и русского языков. «Я даже раньше этого когда-то стеснялся. И я сейчас все равно говорю: „Ребята, это диалект, это особенность нашей области“», — объяснил Данилко.

«Почему я должен себя ломать? Язык дан для того, чтобы понимали друг друга. А его используют в политических целях», — сказал артист.

Он добавил, что не может исполнять на украинском песни, написанные по-русски, потому что будет «уже не то».

«Андрей, не пойте, допустим, „Все будет хорошо“». Почему? Я могу в глазах других быть не правым. Вот они говорят: . Я понимаю, что сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И, наверное, тогда не приходите на эти концерты, вы же знаете репертуар. Но специально переводить то, что не переводится, вот оно не переводится. Нельзя перевести «Все будет хорошо!» на украинский «Добре все це буде». Уже не то!

Интервью Андрея Данилко LTV Ziņu dienests

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