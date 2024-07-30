Президент Финляндии заявил, что Россия и Украина «подошли к моменту, когда должны начаться переговоры»

После первого этапа обсуждения мира в Украине приближается этап, когда должны начаться переговоры с участием России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde.

«Очевидно, [Владимир] Зеленский посчитал, что первый этап переговоров должен пройти без агрессора. Теперь мы подошли к моменту, когда должны начаться переговоры», — сказал Александр Стубб. По его словам, «принцип реальности» заключается в том, что если к участию в переговорах планируется привлечь Китай и страны глобального Юга, то необходимо привлечь и Россию.

Президент Финляндии считает, что сейчас Украина находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад, поскольку получает технику и финансирование. «Российского прорыва тоже нет. Россия, по нашим данным, не движется вперед, и ее потери еще больше, чем раньше», — добавил Стубб.

Однако вывод российских войск с украинских территорий, по его мнению, нельзя рассматривать как предварительное условие для начала переговоров. «С нашей точки зрения, путь к миру ясен: Россия должна уйти. Но вы не можете считать этот уход предварительным условием», — сказал Стубб. По его мнению, многое для прекращения войны может сделать Китай, потому что «он находится в сильной позиции по отношению к России».

На вопрос о возможных планах российских властей Стубб ответил, что не может делать предположений. «Я перестал пытаться понять, что собирается делать Россия, потому что в большинстве случаев наши прогнозы неверны», — сказал он.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Стубба, написала, что «если точно так же он объясняет финнам, зачем надо вступать в НАТО, то лучше сразу перейти к неотвратимому — повсеместной легализации в Финляндии наркотиков, так как сознание людям надо отключить в принципе, чтобы не мешало». Она заявила, что в «лучшем положении» Украина находилась восемь лет с 2014-го по 2022-й, а далее «с каждым упущенным шансом ухудшала свои переговорные позиции и утрачивала остатки территории».

15–16 июня в Швейцарии прошел первый саммит мира, организованный по инициативе Украины. На нем обсуждали несколько главных пунктов из предложенной до этого Владимиром Зеленским «формулы мира» для завершения войны в Украине. Во встрече участвовали представители более 90 стран и организаций. Россию на саммит не пригласили, из-за чего от участия также отказался Китай. По итогам саммита было сформировано коммюнике, которое подписали большинство участников (но не все страны, приславшие своих представителей на встречу). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что результат саммита мира «стремится к нулю».

11 июля Bloomberg сообщил, что Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года — и на него планируется позвать Россию. В Кремле заявили, что Россия открыта для диалога с Украиной, но необходимо понимать, о чем будет идти речь на саммите.

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Саммит мира в Швейцарии закончился. Москва и Киев стали ближе к переговорам? «Медуза» поговорила об этом с источниками в украинской власти

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