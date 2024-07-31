Kyiv Post: украинская разведка нанесла удар по военным объектам РФ в Сирии

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины нанесло комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, утверждают источники украинских СМИ в спецслужбах. Первым такую информацию 31 июля распространило издание Kyiv Post, затем об этом же сообщило «РБК-Украина».

По данным Kyiv Post, группа украинской разведки «Химик» нанесла удар по позициям российских войск в Сирии в конце июля. Целью атаки стала российская военная техника на авиабазе Квайрес в провинции Алеппо. Издание распространило смонтированную видеозапись, на которой, как утверждается, показаны ключевые моменты атаки. Подлинность видео не подтверждена.

В начале записи некий человек показывает лист бумаги с символом ГУР — летящей совой с мечом. Затем в ролике показан удар по движущемуся автомобилю, утверждается, что это российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы. На записи виден черный дым, при этом до конца неясно, продолжает ли автомобиль движение. Затем в ролике вновь показывают символ ГУР с датой «19/7/2024» и запуск малого беспилотника. В следующей части видео, сопровождаемой символом ГУР, показан полет воздушного объекта (что это, неясно).

Основная часть записи посвящена предполагаемой атаке на аэродром (местность на видео похожа на спутниковые снимки аэродрома Квайрес). В этой части видео нет символа украинской разведки, при этом слышно, как несколько человек говорят по-украински. На временной отметке 1:38 виден сброс двух боеприпасов с дрона.

Kyiv Post

Kyiv Post утверждает, что авиабазу атаковали 25 июля. В тот день стало известно, что президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад встретились в Москве вечером 24 июля. Об их встрече объявили, когда Асад уже вернулся в Сирию, сообщала газета «Коммерсант».

Украинские военные, по информации СМИ, ранее участвовали в других странах в операциях против сил, близких к российским структурам. Так, летом 2023 года украинские военные прибыли в Судан, чтобы помочь вытеснить повстанцев, поддерживаемых ЧВК Вагнера, сообщала в марте 2024 года газета The Wall Street Journal. Издание Kyiv Post утверждало, что украинские спецназовцы и сирийские повстанцы в марте напали на российских наемников в Сирии. Кроме того, в июле в ГУР Украины намекнули, что причастны к нападению на бывших наемников ЧВК Вагнера в Мали.

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