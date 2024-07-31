Владимир Путин подписал указ о единовременной федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт на военную службу сроком минимум на год.

Кроме того, в тексте документа высшим должностным лицам регионов рекомендовано выплачивать еще 400 тысяч рублей за счет средств самих субъектов. Указ вступает в силу со дня его подписания.

С 21 сентября 2022 года размер разовой выплаты за подписание контракта на военную службу сроком на год составлял 195 тысяч рублей. Вдобавок к этим деньгам регионы начисляют свои выплаты.

Размер региональных выплат при заключении контракта разнится, но в последнее время его начали увеличивать. В Петербурге выплачивают 1,8 миллиона рублей, в Краснодарском крае — один миллион рублей, в Татарстане — 1,05 миллиона рублей, в Дагестане — 500 тысяч. Самая большая выплата установлена в Москве: 23 июля 2024 года мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, определив дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.

По подсчетам проекта , с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты участвующим в войне с Украиной российским военным, а также раненым и родственникам погибших могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма соответствует 1,4–1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, а также 7,5-8,2% всех расходов федерального бюджета на текущий год.