Священник Иоанн Курмояров, осужденный по делу о «фейках» про армию, вышел из колонии

Священник Иоанн Курмояров, осужденный по делу о «фейках» про российскую армию, вышел на свободу из колонии, сообщает RusNews.

Курмояров отбывал срок в ИК-5 в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга. На выходе из колонии его встретили журналисты.

RusNews отмечает, что священнику так и не вернули изъятые у него при обыске жесткие диски, на которых были его лекции по богословию и фотографии. Группа поддержки собрала ему средства на первое время после освобождения.

Курмоярова задержали в июне 2022 года и обвинили в распространении «фейков» об армии из-за роликов на ютьюбе, в которых он критиковал российское вторжение в Украину. 31 августа 2023 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Курмоярова к трем годам колонии общего режима. Обвинение просило ему семь лет. На суде священник полностью признал вину и попросил прощения у всех, «кого мог обидеть своими публикациями».

Курмояров до 2018 года жил в Украине, а в Россию переехал после того, как на него составили административный протокол из-за поста с картинкой георгиевской ленточки. В 2020 году Курмоярова на два месяца запретили в служении после критики храма Минобороны, открывшегося в Кубинке Московской области. В апреле 2022 года его лишили сана — в Московской епархии отмечали его активность в соцсетях и то, что он «формирует недостоверную информацию» о российской армии.

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