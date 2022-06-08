Суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего священника по обвинению в «фейках» об армии. Его запрещали в служении после критики фресок в храме Минобороны
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего священника Иоанна Курмоярова по обвинению в «фейках» об армии, сообщает «Фонтанка».
Курмоярова задержали накануне. По предварительным данным, причиной заведения уголовного дела стали его ролики, выложенные на ютьюбе, детали пока неясны. Обвинение ему предъявлено по второй части статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ из корыстных побуждений).
Курмояров стал известен в 2020 году, когда его на два месяца запретили в служении после критики открывшегося в Подмосковье храма Минобороны. В апреле 2022 года его лишили сана — в Московской епархии отмечали его активность в соцсетях и то, что он «формирует недостоверную информацию» о российской армии.