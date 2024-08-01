Oboz.ua: у дома Ильи Пономарева под Киевом упал беспилотник. Политик ранен

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в ночь на 1 августа получил ранения в результате падения российского беспилотника возле жилого дома политика на окраине Киева, сообщило украинское издание Oboz.ua со ссылкой на источники.

По данным издания, беспилотник «Шахед» (российское название «Герань-2») взорвался в пяти метрах от входной двери, дом получил повреждения. Источники утверждают, что Пономарев «получил многочисленные осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает». Издание опубликовало фотографию Ильи Пономарева со следами крови на лице и груди. Сейчас Пономарев находится в безопасности под защитой.

Администрация Киевской области сообщила, что в результате падения обломков беспилотников, сбитых в регионе силами ПВО, ранены два человека, их госпитализировали. Повреждены два частных дома в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, посечены фасады, выбиты окна и двери.

Национальная полиция Украины опубликовала фотографии жилого дома, поврежденного в Киевской области при атаке беспилотников. Oboz.ua утверждает, что на снимках показаны последствия удара по дому Ильи Пономарева.

Илья Пономарев заявил в соцсети X, что пережил «пятую попытку нападения». «Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже», — заявил Пономарев. На момент публикации новости он не раскрыл подробности.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 1 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили все семь дронов над Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областями. О последствиях запуска ракет в сообщении ВСУ ничего не говорится.

Oboz.ua утверждает, что в ночь на 31 июля, когда российские войска атаковали Украину 89 дронами «Шахед», на территории участка Ильи Пономарева упали три беспилотника, сбитые силами ПВО. По информации издания, «Шахеды» упали на расстоянии 50-100 метров от дома, причинив незначительный ущерб.

Обновление. Илья Пономарев подтвердил, что в ночь на 31 июля возле его дома упали три беспилотника, сбитые силами ПВО. По его словам, в ночь на 1 августа беспилотник взорвался возле порога его дома. Пономарев утверждает, что по дрону «не било ПВО». «В меня полетело куча осколков. Пожар прибежавшая охрана быстро загасила, но крови было много, и пришлось быстро-быстро ехать в госпиталь», — рассказал Пономарев.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным российским депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма, и вскоре уехал из РФ. В 2019 году Пономарев сообщал о получении гражданства Украины. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Пономарев объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции».

В России, по данным РИА Новости, против Пономарева возбудили дела о государственной измене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору. Также против него расследуют дело о распространении «фейков» о российской армии.

В сентябре 2022 года у журналистов в нескольких регионах России прошли обыски, которые связали с делом Пономарева. По версии правоохранительных органов РФ, Илья Пономарев консультировал легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России.