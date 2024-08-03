В СИЗО в Биробиджане после голодовки погиб пианист Павел Кушнир Его задержали из-за видео против войны и Путина. На его ютьюб-канал были подписаны всего несколько человек

Павел Кушнир Свердловский областной краеведческий музей

Музыкант, антивоенный активист Павел Кушнир умер в СИЗО Биробиджана, сообщило 2 августа издание «Вот так», ссылаясь на главу проекта «Русь сидящая» Ольгу Романову и подругу активиста, пианистку Ольгу Шкрыгунову. По их информации, Кушнир умер 27 июля. Ему было 39 лет. Во ФСИН это не комментировали.

Ольга Романова рассказала, что Кушнир умер после того, как объявил сухую голодовку. «Его тело не выдержало», — сказала Романова изданию, не приведя другие подробности. The Insider без ссылки на источник пишет, что голодовка продолжалась пять дней.

Ольга Романова уточнила в интервью «Настоящему времени», что узнала о смерти Кушнира из письма его сокамерников по СИЗО. «Официально об этом не было объявлено. Мы получили письмо от его сокамерников и вообще получили письма из этого СИЗО, то есть сомнений больших нет, что он погиб», — сказала она.

Пианистка Ольга Шкрыгунова рассказала «Вот так», что узнала о смерти Кушнира от его матери. Шкрыгунова подчеркнула, что его семья не хочет широкой огласки. Она допустила, что семью могли запугать представители силовых структур.

Сотрудники ФСБ задержали Павла Кушнира в конце мая. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК). Паблик «Нетипичный Биробиджан», первый сообщивший о задержании Кушнира, утверждал, что дело возбудили из-за роликов в ютьюб-канале, в которых Кушнир «призывал к насильственному свержению конституционного строя в РФ путем революции».

Журналисты «Вот так» установили, что Павел Кушнир вел ютьюб-канал «Иноагент Малдер», где с ноября 2022 года опубликовал четыре ролика, в которых в поэтической форме критиковал политику властей РФ, принятые законы и войну в Украине. «Вот так» отмечает, что за все время существования канала, созданного в 2011 году, на него подписались пять человек. На момент публикации этой заметки в канале было чуть более 100 подписчиков.

Пианист Павел Кушнир — уроженец Тамбова. Он окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. В течение семи лет работал солистом Курской областной филармонии, затем три года — в Курганской филармонии. В 2023 году Кушнир стал солистом Биробиджанской областной филармонии.