В соцсетях появилось фото убитого и расчлененного украинского военнопленного. Генпрокуратура Украины начала расследование

Офис генпрокурора Украины объявил о начале досудебного расследования из-за распространяемого в соцсетях фото, на котором, как утверждается, изображен убитый и расчлененный российскими солдатами военнослужащий ВСУ.

Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

«Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим России — это зло. Зло должно быть наказано», — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Фотографию тела убитого военнопленного в футболке «Все буде Україна!» с отрезанными головой и конечностями опубликовал накануне в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (просим чувствительных людей не смотреть фото).

Омбудсмен заявил, что готовит срочное обращение в правоохранительные органы Украины, Красный крест и ООН.

«Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству», — написал Лубинец.

Издание «Астра» утверждает, что фото расчлененного военного имеет признаки монтажа. Журналисты проверили снимок методом TruFor, и алгоритм показал 47% вероятность подделки.

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