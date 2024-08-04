Белгородский губернатор сообщил об ударе дронов ВСУ по Шебекино. Погибла местная жительница

Украинские беспилотники атаковали утром 4 августа город Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, пять дронов нанесли удары по двум многоквартирным и двум частным жилым домам.

В квартире одного из домов от полученных ран до приезда медиков умерла местная жительница. «Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Гладков в своем телеграм-канале, приложив к посту фото последствий обстрела.

В ходе атаки в многоквартирных домах повреждены остекление и внутренняя отделка, в частных домах загорелись кровли, рассказал он.

Кроме того, беспилотники атаковали еще два приграничных населенных пункта. В селе Салтыково FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали. В селе Петровка беспилотник ударил по пустому легковому автомобилю — машина полностью сгорела.

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