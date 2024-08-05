Райффайзенбанк временно перестал открывать новые брокерские счета физлицам

Райффайзенбанк объявил, что с 26 июля приостановил открытие новых брокерских счетов физическим лицам, сообщает «Интерфакс» 5 августа.

«В связи с предписанием в адрес группы Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов», — сообщили в пресс-службе банка.

В Райффайзенбанке подчеркнули, что действующие брокерские счета обслуживаются как обычно. В банке добавили, что продолжают работать со всеми категориями клиентов.

Raiffeisen Bank International — один из крупнейших западных банков, оставшихся в России после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. Сразу после начала войны банк объявил, что свернет бизнес в России, но по-прежнему сохраняет присутствие на российском рынке.

Европейский центральный банк в апреле потребовал, чтобы RBI ускорил процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году — на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 миллиарда евро). Кроме того, должен значительно снизиться объем платежей, идущих из России. На этом фоне банк ввел ограничения в платежах, а также пообещал «дополнительные шаги».

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