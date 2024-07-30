Райффайзенбанк отчитался, что ускорил сокращение бизнеса в России. Некоторые ограничения для клиентов уже вступили в силу

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) «активизирует усилия» по сокращению своего бизнеса в России под давлением Европейского центрального банка, говорится в заявлении банковской группы.

«RBI еще больше сократит объемы деятельности Райффайзенбанка в соответствии с требованиями ЕЦБ», — сказано в заявлении (цитата по Reuters). Генеральный директор группы Йоханн Штробль, которого цитирует Bloomberg, добавил, что RBI ускоряет сокращение объема бизнеса в России.

Банковская группа сообщает, что некоторые меры — например, ограничения в платежах — уже вступили в силу, а за ними последуют «дополнительные шаги». В отчете группы уточняется, что кредитование и платежи предоставляются только предварительно утвержденному списку крупных компаний, работающих на международном уровне. Кроме того, с 2023 года не предусмотрены платежи за электронику, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, а также древесину.

Также Райффайзенбанк не открывает срочные вклады и не платит проценты по текущим счетам, взимая при этом высокие комиссии за обслуживание.

RBI подтвердила, что работает над продажей или выводом из группы своей российской «дочки», но не может спрогнозировать сроки, поскольку любая сделка требует многочисленных согласований, пишет Reuters.

Raiffeisen Bank International, остающийся одним из крупнейших западных банков в России, объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели полномасштабной войны в Украине. RBI рассматривала два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод ее из состава группы.

В марте 2023 года Reuters писал, что ЕЦБ требует от Raiffeisen Bank International сформировать план действий по сокращению своего присутствия на российском рынке. Однако в апреле 2024 года Financial Times обнаружила, что, несмотря на заявления о возможном уходе, RBI разместила объявления о поиске более чем двух тысяч сотрудников для российского подразделения. Глава банковской группы поручил провести расследование, а в банке заверили, что продолжают попытки продать российское подразделение.

В апреле 2024 года ЕЦБ предписал RBI сократить свой кредитный портфель в стране на 65% к 2026 году и сократить международные платежи.

почему райффайзенбанк не уходит из россии

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль

почему райффайзенбанк не уходит из россии

«У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль