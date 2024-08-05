«Теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе» Владимир Зеленский показал прибывшие в Украину истребители F-16

Украина получила первую партию американских истребителей F-16. В воскресенье, 4 августа, когда в Украине отмечался день Воздушных сил ВСУ, Владимир Зеленский и украинские СМИ распространили кадры с церемонии приема самолетов на вооружение.

Президент назвал происходящее новым этапом в развитии украинских ВВС. «Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, а теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе. F-16 в Украине. Мы обеспечили это», — сказал он.

Зеленский поблагодарил за поставки партнеров из США, Дании и Нидерландов, но отметил, что количества самолетов F-16 и обученных пилотов пока для ВСУ недостаточно. По сведениям The Economist, Украина получила десять F-16, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Остальные истребители будут поступать партиями в 2025 году. Всего ВСУ получат 79 истребителей.

Церемония была снята на видео, предположительно, на аэродроме Васильков в Киевской области. Но далеко не факт, что F-16 будут базироваться именно там. Главная цель ВСУ сейчас — сделать так, чтобы самолеты не были потеряны на земле. Это непростая задача: ВС РФ только за последние полгода повредили или уничтожили ударами дронов и баллистических ракет более десяти украинских самолетов на аэродромах. Есть два варианта обеспечения безопасности F-16: прикрыть аэродром средствами противовоздушной обороны (которую можно «перенасытить» с помощью массированного удара) или постоянно перебазировать самолеты с одного аэродрома на другой — именно так ВСУ пытались бороться за живучесть свой авиации ранее. Второй вариант не очень подходит именно для F-16 — для их базирования годится далеко не каждый аэродром.

Владимир Зеленский на церемонии в честь Дня Воздушных сил ВСУ на фоне истребителей F-16, 4 августа 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Тестовый полет F-16, 4 августа 2024 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Украинские военные наблюдают на церемонии за полетом истребителей F-16, 4 августа 2024 года Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Читайте также

Истребители F-16 вот-вот поступят на вооружение ВСУ. Сможет ли Украина добиться господства в воздухе и переломить ход войны? И что мешает ВСУ использовать самолеты максимально эффективно?

Читайте также

Истребители F-16 вот-вот поступят на вооружение ВСУ. Сможет ли Украина добиться господства в воздухе и переломить ход войны? И что мешает ВСУ использовать самолеты максимально эффективно?