Участницу движения жен мобилизованных «Путь домой» Марию Андрееву вынудили уволиться с работы из-за статуса «иноагента»

Активистка движения жен мобилизованных «Путь домой» Мария Андреева сообщила, что ее вынудили уволиться с работы из-за статуса «иностранного агента».

«В настоящий момент я нахожусь в отпуске с последующим увольнением, которое наступит 24 ноября 2024 года. Так что иноагенты не просто поражены в правах, они лишены средств к существованию! — написала она в своем телеграм-канале. — Когда представитель Минюста на моем суде говорил, что закон об иноагентах носит всего лишь ограничительный и надзорный характер, а не карательный, мне хотелось смеяться в голос! Главное карают абсолютно не напрягаясь над доказательной базой! Походя так…»

В беседе с «Медиазоной» Андреева уточнила, что работала в Научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы. По ее словам, она заключила соглашение с сотрудником отдела кадров, по которому «идет в отпуск на 136 дней с последующим увольнением».

В конце мая 2024 года Минюст РФ объявил Марию Андрееву и движение «Путь домой» «иностранными агентами». Активистки движения выступают против бессрочной мобилизации и требуют от Минобороны РФ провести ротацию военных, призванных на войну в Украину.