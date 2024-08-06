«Важные истории» нашли в списках военнопленных более 60 солдат, которых Минобороны России объявило погибшими Родственникам, получавшим «останки» своих близких, не рекомендовали вскрывать гробы

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В марте 2024 года в списках российских военнопленных, предназначенных для обмена, оказались имена 64 человек, которых Минобороны России до этого объявило погибшими или пропавшими без вести, выяснили «Важные истории».

Многих из них, как пишет издание, родственники уже успели «похоронить»: Минобороны присылает родственникам закрытые цинковые гробы, которые не рекомендует вскрывать, а экспертизу ДНК не предоставляет.

В качестве примера журналисты приводят историю российского военного Олега Фарниева, старшего лейтенанта. Его отец весной 2023 года рассказывал, что сын, штурман вертолета, по данным Минобороны, погиб во время боевого вылета в самом начале полномасштабной войны. Спустя несколько месяцев родственникам передали останки, а сам военный был посмертно награжден орденом Мужества. В феврале 2024 года имя Фарниева обнаружили в списке военнопленных, опубликованном украинским проектом «Хочу жить».

Жена Фарниева, как стало известно «Важным историям», сразу же обратилась за разъяснениями в Минобороны. По ее словам, во время похорон гроб вскрывать запретили, а результаты экспертизы ДНК родственникам не показали. В министерстве ответили, что Фарниев «с достоинством и честью выполнил свой воинский долг» и «захоронен с воинскими почестями».

Еще одного российского военного, числившегося погибшим, его жена Ольга узнала на видео с пленными, опубликованном осенью 2023. О том, что муж погиб, Ольге сообщили в начале мая 2023 года. Гроб вскрывать ей, по ее словам, «не то чтобы запретили, но не рекомендовали», пообещав, что в нем будет окошко, которого в итоге не оказалось. Результатов экспертизы ДНК ей тоже не предоставили. Позже в ЧВК Вагнера, где служил ее муж (он ушел туда добровольно), Ольга узнала, что он числился не погибшим, а пропавшим без вести. «Мне сказали, что тех, кто пропал без вести, „закрывали“ [оформляли] как погибших. Чтобы компания могла выполнить свои [денежные] обязательства перед семьями», — пояснила Ольга журналистам.

Сейчас Ольга пытается провести эксгумацию, поскольку уверена, что в гробу не ее муж, но его родители выступают против. По словам собеседницы «Важных историй», ее случай — «не разовая ситуация», и она знает о других аналогичных случаях. Журналистам известно как минимум о шести военных, родственники которых, успев провести похороны в закрытых гробах, позже обнаруживали своих близких на фото или видео с военнопленными.

По словам юриста по военным делам, мнение которого приводит издание, совсем запретить вскрывать гроб Минобороны России не может. Однако если родственники на это все же не решились, то добиться эксгумации потом практически невозможно — в частности, из-за риска возбуждения дела по статьям о надругательстве над телами умерших или о повреждении воинских захоронений, поясняет юрист.

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