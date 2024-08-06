Украинские волонтеры ищут тела убитых российских солдат. Их обменяют на тела погибших бойцов ВСУ. Фотографии
Украинская волонтерская поисковая группа «Плацдарм» стала первой организацией, которая в 2014 году начала искать тела украинских военных, погибших во время войны в Донбассе. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину группа продолжила работу вблизи зоны боевых действий и на оккупированных территориях.
«Мы находим тела российских солдат, местных жителей, которые были замучены и убиты, украинских военных, погибших, защищая независимость Украины. Мы ежедневно видим смерть», — говорит глава «Плацдарма» Алексей Юков.
Поисковики участвуют в обменах телами погибших российских и украинских военных. Например, они помогли вернуть украинских военнопленных, убитых в колонии в Еленовке (Оленовке) Донецкой области. Тела пленных обменяли на тела россиян, которые участники «Плацдарма» нашли в Лимане.
Сейчас группа «Плацдарм» работает в районе Бахмута Донецкой области, захваченного российскими войсками. Участники организации ищут тела российских солдат, собирают документы и другие улики, позволяющие опознать погибших, чтобы в дальнейшем передать их российской стороне в обмен на тела украинских солдат.
На опубликованных ниже фотографиях показаны останки погибших. Просим чувствительных людей не смотреть эти снимки.