Die Zeit сообщила, что Volkswagen фактически вернулся в Россию. В самой компании говорят, что об этом ничего не знают

В начале июля немецкий концерн Volkswagen фактически вернулся на российский рынок, начав продажу автомобилей под брендом Jetta, пишет издание Die Zeit.

Бренд Jetta — это переработанные аналоги оригинальных моделей, изначально созданные для Китая; из немецких комплектующих их производит китайский концерн FAW. Jetta давно ввозились в Россию по программе «параллельного импорта», однако несколько недель назад Jetta Motors, по данным Die Zeit, сообщила российским деловым СМИ об официальном запуске.

Формально Jetta в Россию поставляет FAW, однако, подчеркивает Die Zeit, «кажется не очень правдоподобным», что это было бы возможно без ведома немецкой стороны.

В самом Volkswagen сказали, что ничего не знают о бизнесе в России.

Volkswagen объявил об уходе из России спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения в Украину. Через год компания продала свой завод в Калуге за 160 миллионов евро.

До начала войны немецкий концерн, по подсчетам Forbes, был крупнейшей иностранной компанией на российском рынке. На Volkswagen в России работали четыре тысячи сотрудников, а инвестиции немецкого концерна в производство составили два миллиарда евро.

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