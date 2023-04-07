Австрийский бизнесмен предлагал в письме Путину возобновить производство «Волги» на заводах Volkswagen в России Der Spiegel рассказывает, как из этого ничего не вышло

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Австрийский бизнесмен, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе 2023 года написал письмо президенту России Владимиру Путину, предложив выпускать автомобили «Волга» на заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Der Spiegel, в распоряжении которого оказалось письмо предпринимателя.

Der Spiegel называет Вольфа одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома. Он давно связан с российским бизнесом, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской. В 2008 году Вольф вошел в совет директоров компании миллиардера «Русские машины», в которую в числе прочего входит группа ГАЗ, а в 2010-м год стал главой совета директоров. Он также входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих , а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего концерн Volkswagen. По данным Der Spiegel, до конца 2022 года Вольф входил в наблюдательный совет группы ГАЗ. Он владеет примерно 10% ее акций.

Письмо Вольфа начинается со слов: «Уважаемый Владимир Владимирович». В нем говорится, что в нынешних условиях «в России ощущается нехватка качественных автомобилей», но инвестиционный проект Вольфа по возобновлению производства легковых автомобилей может «решить эту проблему». Согласно тексту письма, Вольф хотел бы реализовывать его совместно с российским автопроизводителем ГАЗ.

На эти цели бизнесмен попросил кредит на сумму более 60 миллиардов рублей с льготной процентной ставкой в 1% и полмиллиарда рублей на исследования и разработки в 2023 и 2024 годах. Кроме того, согласно выдвинутому предложению, российские власти должны в течение девяти месяцев выплачивать не менее двух третей заработной платы сотрудникам на калужском и нижегородском заводах.

По словам Вольфа, «принципиальное соглашение» с высшим руководством Volkswagen достигнуто, а не позднее марта решение будет окончательно одобрено наблюдательным советом концерна. В письме он называет себя «всемирно известным инвестором, который внес большой вклад в развитие российской экономики».

Помимо «возрождения легендарного российского бренда „Волга“», Вольф предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей бренда Skoda, принадлежащего Volkswagen. По плану бизнесмена, начать можно с модели Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. При этом Вольф предлагал сильно «переработать» внешний вид автомобилей, используя «характерные черты» моделей «Волга» и «Победа».

Вольф отмечал, что благодаря его инициативе «будет удовлетворена потребность российских потребителей в высококачественных и надежных транспортных средствах». Предполагается, что выпускаться будет 270 тысяч автомобилей в год, а также появятся более 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. По его мнению, все это «является основой для дальнейшего развития независимой и современной автомобильной промышленности в РФ». Управлять программой будет компания «ПромАвтоКонсалт», которая, по словам самого Вольфа, принадлежит ему.

Журналисты Der Spiegel выразили сомнения в реалистичности плана Вольфа, отмечая, что он, вероятно, полностью полагается на свои международные связи, а также надеется, что санкции против России в какой-то момент будут ослаблены.

Издание отмечает, что Путин был впечатлен планом Вольфа. «Учитывая состояние автомобильной промышленности, мы можем поддержать эту идею», — якобы написал Путин. Der Spiegel не уточняет, отправлено ли было это письмо бизнесмену. Поддержал инициативу Вольфа и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Предполагалось, что «ПромАвтоКонсалт» станет владельцем активов Volkswagen в России. Немецкий концерн подтвердил, что компания Вольфа интересовалась их покупкой, но в итоге Volkswagen выбрал другого покупателя, им стал один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон». Однако сделка не состоялась, так как Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen в России по иску группы «ГАЗ». Российская компания в своей жалобе требовала признать недействительным расторжение Volkswagen соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгорода.

Der Spiegel задается вопросом, не было ли это «местью» за то, что немецкий концерн выбрал другого покупателя. В Volkswagen были удивлены иском «ГАЗа», так как компании в середине 2022 года прекратили партнерские отношения на «взаимовыгодных условиях».

В комментарии журналистам Вольф заявил, что решительно осуждает «российско-украинскую войну», никогда не участвовал в «производстве вооружений» и не работает с людьми или компаниями, находящимися под санкциями. Группа «ГАЗ», Кремль и «ПромАвтоКонсалт» не ответили на запросы издания. В Porsche заявили, что о письме Вольфа Путину ничего не знают.

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