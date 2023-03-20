Суд арестовал российские активы Volkswagen по иску «ГАЗа»

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество немецкого автомобильного концерна Volkswagen в России. Решение об этом, пишет «Интерфакс», было принято в качестве обеспечительной меры по иску автомобильного завода группы «ГАЗ».

Суд арестовал все имущество Volkswagen и его российского дочернего предприятия, за исключением денег. Кроме того, концерну запретили проводить любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР.

Группа ГАЗ обратилась в суд 14 марта. Компания потребовала признать недействительным расторжение Volkswagen соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде и взыскать с немецкого автоконцерна 15,6 миллиарда рублей убытков.

Volkswagen, как и многие другие международные компании, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину объявил о прекращении работы в России. По данным РБК, в покупке одного из российских активов Volkswagen — завода в Калуге — был заинтересован один из крупнейших дилерских холдингов в РФ «Авилон». Официально стороны информацию о возможной сделке не комментировали.

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