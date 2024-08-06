В начале полномасштабной войны Кремль просил Хабиба Нурмагомедова выступить в ее поддержку, но тот проигнорировал просьбу. Теперь ФНС нашла у него многомиллионные долги

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Налоговые претензии к бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову и критика в его адрес со стороны пропагандистов в связи с терактом в Дагестане, вероятно, связаны с тем, что в 2022 году он отказался выступить в поддержку вторжения в Украину. Об этом в своем расследовании сообщает «Проект».

По данным источника издания, знакомого с Нурмагомедовым, в первые две недели полномасштабной войны спортсмену с просьбой высказаться в поддержку действий российских властей «много раз» звонили из администрации президента — лично ее глава Антон Вайно и его первый заместитель, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. Но спортсмен просьбы проигнорировал и публично войну не поддержал.

Как напоминает «Проект», в июне 2024 года Нурмагомедов на одном из турниров UFC встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и поговорил с ним. Позже Трамп заявил, что Нурмагомедов попросил его поспособствовать завершению войны в Украине. «Эта история тоже вызвала недовольство», — отмечает издание.

«Проект» предполагает, что Нурмагомедов никогда публично не высказывался о войне, так как у него есть связи с Украиной — в Полтаве учился его отец, там же как минимум до начала вторжения жили два его дяди. В молодости Нурмагомедов выступал за украинский бойцовский клуб.

О налоговых претензиях к Нурмагомедову впервые стало известно в мае 2024 года — тогда Mash со ссылкой на источник писал, что у спортсмена обнаружили задолженность по налогам на сумму более 300 миллионов рублей. Позже информацию о долге подтвердили в ФНС. В конце июля Mash сообщил, что в отношении Нурмагомедова начато исполнительное производство на 79 миллионов рублей, а 6 августа написал, что имущество на эту сумму арестовали судебные приставы. Арест был наложен на семейный дом Нурмагомедовых в Дагестане и автопарк спортсмена, включающий Ferrari и несколько дорогих Mercedes и BMW.

Теракт в Дагестане произошел 23 июня — террористы напали на церковь и посты ДПС, погибли 22 человека. В конце июня силовики провели обыски в школе единоборств в Махачкале, основанной отцом Нурмагомедова. Поводом стало то, что там занимался один из подозреваемых в теракте. Mash утверждал, что в школе искали самого Нурмагомедова. Позже Нурмагомедов заявлял, что подозреваемый не был воспитанником школы, а лишь тренировался в ней несколько месяцев.

Претензии к Нурмагомедову также возникли из-за его реакции на теракт. Спортсмен на следующий день после нападения опубликовал в инстаграме сообщение с соболезнованиями семьям погибших. По мнению пропагандистов, его реакция была слишком запоздалой и не такой, как должна была быть.

Хабиб Нурмагомедов, у которого помимо российского есть гражданство ОАЭ, находится за границей.

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Нападения террористов в Махачкале и Дербенте

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