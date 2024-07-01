ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Первым об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным Mash, счета арестованы из-за долга в размере 297 миллионов рублей.

На сайте ФНС, отмечает РБК, сообщается, что операции по счетам Нурмагомедова «приостановлены из-за неисполнения требований об уплате задолженностей».

Хабиб Нурмагомедов — один из наиболее известных в мире спортсменов из РФ. Он завершил карьеру в UFC в 2020 году в статусе абсолютного чемпиона. В 2021 году Forbes оценивал его ежегодные доходы в 12 миллионов долларов.

В конце июня в школе единоборств в Махачкале, основанной отцом Нурмагомедова, прошли «оперативно-разыскные мероприятия» — из-за того, что там занимался Гаджимурад Кагиров, один из , напавших 23 июня на Дербент и Махачкалу. Сам Нурмагомедов после этого подчеркивал, что Кагиров не был воспитанником школы, а лишь тренировался в ней несколько месяцев.