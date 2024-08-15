Хабиб Нурмагомедов погасил многомиллионные долги по налогам

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов погасил задолженность по налогам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

По данным Shot, Нурмагомедов выплатил более 302 миллионов рублей долга.

О налоговых претензиях к Нурмагомедову впервые стало известно в мае 2024 года. В конце июля Mash сообщил, что в отношении Нурмагомедова начато исполнительное производство на 79 миллионов рублей, а 6 августа — что имущество на эту сумму арестовали судебные приставы.

Издание «Проект» в начале августа со ссылкой на источники писало, что налоговые претензии к Нурмагомедову могут быть связаны с тем, что в начале полномасштабной войны он отказался публично поддержать ее, хотя об этом его просил Кремль.

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