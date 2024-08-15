Хабиб Нурмагомедов погасил многомиллионные долги по налогам
Источник: Meduza
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов погасил задолженность по налогам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.
По данным Shot, Нурмагомедов выплатил более 302 миллионов рублей долга.
О налоговых претензиях к Нурмагомедову впервые стало известно в мае 2024 года. В конце июля Mash сообщил, что в отношении Нурмагомедова начато исполнительное производство на 79 миллионов рублей, а 6 августа — что имущество на эту сумму арестовали судебные приставы.
Издание «Проект» в начале августа со ссылкой на источники писало, что налоговые претензии к Нурмагомедову могут быть связаны с тем, что в начале полномасштабной войны он отказался публично поддержать ее, хотя об этом его просил Кремль.