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Во Львове художники провели арт-терапию для раненых украинских военных. Их работы покажут на выставке в Лондоне Фотографии
Источник: Meduza
Во Львове художники провели терапевтический мастер-класс по живописи для украинских военных, проходящих реабилитацию в Национальном реабилитационном центре Unbroken. Перед арт-терапией в центре открыли выставку украинского авангарда, чтобы военные смогли посмотреть работы наставников, сообщает украинский Пятый канал. В дальнейшем работы и военных, и художников покажут на выставке в Лондоне, а деньги, вырученные от продажи картин, передадут на нужды Национального реабилитационного центра.