Во Львове художники провели арт-терапию для раненых украинских военных. Их работы покажут на выставке в Лондоне Фотографии

Во Львове художники провели терапевтический мастер-класс по живописи для украинских военных, проходящих реабилитацию в Национальном реабилитационном центре Unbroken. Перед арт-терапией в центре открыли выставку украинского авангарда, чтобы военные смогли посмотреть работы наставников, сообщает украинский Пятый канал. В дальнейшем работы и военных, и художников покажут на выставке в Лондоне, а деньги, вырученные от продажи картин, передадут на нужды Национального реабилитационного центра.

Солдат, проходящий лечение в Национальном реабилитационном центре Unbroken, рисует во время мастер-класса по арт-терапии, Львов, 1 августа 2024 года Anastasiia Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Anastasiia Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Anastasiia Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Открытие выставки проекта «Ритмы украинского авангарда» в Национальном реабилитационном центре Unbroken Anastasiia Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Anastasiia Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA