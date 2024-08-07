«Рыбарь»: ВСУ захватили три села в Курской области

Украинским войскам, вторгшимся 6 августа в Суджанский район Курской области, удалось закрепиться в приграничной зоне, утверждает провоенный телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ.

По данным автора канала Михаила Звинчука, подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Кроме того, украинские и российские войска ведут бои в Гончаровке и Олешне.

В общей сложности на территорию Курской области вторглись до 400 военнослужащих ВСУ, еще до двух тысяч военных сосредоточены вдоль границы, пишет «Рыбарь». Звинчук считает, что операция ВСУ готовилась в течение длительного времени и может продолжаться еще как минимум несколько дней.

По данным каналов «Архангел спецназа» и «Два майора», ВСУ продолжают продвижение к Судже, город фактически эвакуирован. В российских провоенных пабликах обсуждается, что одной из целей украинских войск может быть уничтожение газоизмерительной станции «Суджа».

Местные власти и Минобороны РФ подробности о боях в Курской области не приводят. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что область «героически противостоит атакам украинских нацистов», а все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Он также призвал граждан пополнять запасы донорской крови в местных больницах.

В ночь на 7 августа украинские дроны дважды ударили в районе Суджи, рассказал Смирнов. В первом случае беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в сторону слободы Белой, ранены два ребенка. Второй удар пришелся по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач получил ранение. Также, по словам Смирнова, за ночь в Курской области сбиты четыре ракеты и три дрона ВСУ.

Общее число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28 человек, рассказал ТАСС главный внештатный хирург области Андрей Локтионов. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что среди пострадавших шестеро детей. Врио губернатора сообщал, что за минувший день погибли как минимум три местных жителя.

Минобороны РФ отчиталось утром 7 августа, что за ночь уничтожило три украинских беспилотника над Белгородской областью, четыре — над Курской, и по два — над Воронежской и Ростовской.

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