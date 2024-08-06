Курский губернатор заявил, что в области за день в результате украинских атак погибли три человека

В селе Комаровка Курского района днем 6 августа в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Это уже третье сообщение о гибели мирного жителя в Курской области за последние сутки.

Ранее Смирнов сообщал, что в селе Нехаевка водитель микроавтобуса погиб при атаке дрона. Утром, по данным губернатора, в результате массированного обстрела в городе Суджа погибла женщина. Еще 13 человек, в том числе пять детей, получили ранения.

ФСБ и Минобороны заявляли, что утром 6 августа несколько сотен военнослужащих ВСУ атаковали позиции российских пограничников, в результате чего на границе произошли боестолкновения. В район боев отправили «резервы российской группировки войск», сообщило Минобороны. В Киеве это не комментировали.

Читайте также

Украинские военные, по заявлению российских властей, попытались прорвать границу в Курской области. ВСУ это не комментируют

Читайте также

Украинские военные, по заявлению российских властей, попытались прорвать границу в Курской области. ВСУ это не комментируют