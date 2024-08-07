Путин назвал прорыв ВСУ в Курской области «масштабной провокацией»

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства выступил с заявлением о ситуации в Курской области. Видео выступления Путина 7 августа появилось в телеграм-канале Кремля.

Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию: ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области.

Но хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. И правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно.

Путин поручил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову координировать эту работу на первом этапе.

Украинские войска 6 августа вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне. По разным данным, на территорию Курской области зашли один или два батальона ВСУ. Украинская и российская сторона понесли потери в технике. По данным властей РФ, пострадали местные жители и российские военные.

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