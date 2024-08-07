Автора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, воевавшего на стороне ДНР, приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию

Черемушкинский суд Москвы назначил 6,5 лет колонии администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину, обвиненному в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

Судья также запретил блогеру на четыре года администрировать сайты. Прокуратура требовала для Куршина семь лет лишения свободы.

«Весь этот процесс, как в „Гарри Поттере“, когда Амбридж заставляла его кровью писать на руке „Я не должен лгать“», — заявил обвиняемый журналистам перед оглашением приговора.

Андрея Куршина задержали в Москве в конце августа 2023 года. Поводом для уголовного преследования стали две его публикации в канале Moscow Calling от 14 сентября и 23 ноября 2022 года. В первом посте рассказывалось об ударе по Кривому Рогу, в результате которого у местных жителей возникли проблемы с водоснабжением. «Данный удар, без сомнения, является военным преступлением ВС РФ», — говорилось в публикации. Во втором посте сообщалось об атаке на родильное отделение больницы Вольнянского района Запорожской области.

Во время следствия Куршин находился под домашним арестом. Сообщалось, что он написал явку с повинной. В январе 2024 года Минюст РФ включил Куршина в реестр «иноагентов».

Как писали СМИ, в 2014-2015 годах Куршин под позывным «Москва» воевал в Донецкой области на стороне самопровозглашенной ДНР и руководил взводом в мотострелковом полку. Позже он занял более умеренную позицию и завел телеграм-канал Moscow Calling, в котором освещал ход боевых действий.

После приговора Куршин заявил, что «рассматривает для себя возможность» вернуться на фронт, если найдется «нормальная должность» по его профилю, пишет «Медиазона». «Но есть вероятность, что не возьмут, потому что командование решит не заморачиваться с таким резонансным делом», — сказал он журналистам.