В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Его подозревают в распространении «фейков» об армии

Администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин задержан в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Куршина возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» про Вооруженные силы РФ (статья 207.3 УК).

Shot опубликовал оперативную съемку задержания Куршина на Ленинградском вокзале в Москве. По данным телеграм-канала, Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне.

Как пишут «Важные истории», в 2014-2015 годах Куршин под позывным «Москва» воевал в Донецкой области на стороне самопровозглашенной ДНР. Позже он занял более умеренную позицию и завел телеграм-канал Moscow Calling, в котором освещал ход боевых действий.

Сейчас у канала Moscow Calling более 86 тысяч подписчиков. После новостей о задержании Куршина там продолжили выходить посты (вероятно, запланированные).

В мае 2023 года Куршин жаловался, что провластные активисты угрожали его родителям-пенсионерам и разбили окна их дома.

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